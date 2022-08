Dionisi, all. Sassuolo: “Raspadori? Sapete che c’è più che qualcosa, ma ad oggi è del Sassuolo”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara di esordio del nuovo campionato contro la Juventus, e quando gli è stato chiesto di Raspadori, per cui è in atto una trattativa col Napoli, ha risposto così: “Sapete che c’è più che qualcosa, ma ad oggi è del Sassuolo. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per altri – se firmerà non si sa -, deve fare il massimo. Una speranza la nutro, se domani e dopodomani sarà del Sassuolo potrebbe giocare”.