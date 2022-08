Daily Mail – Ndombele è in Italia e Spalletti ha già parlato con lui

Tanguy Ndombélé ha già la valigia pronta. Sa che Londra non sarà casa sua il prossimo anno ma non è ancora certo che il futuro sia a Napoli: come riportato dal Daily Mail, però, il centrocampista francese sarebbe in Italia per trattare il suo passaggio in azzurro, con il club di De Laurentiis e il Tottenham che si sarebbero avvicinati molto nelle scorse ore sull’affare da concretizzare prima della fine di agosto. Gli azzurri batterebbero così una concorrenza agguerrita: Betis, Aston Villa, Nottingham Forest, Everton e Bayer Leverkusen avevano messo gli occhi sul calciatore.

Fonte: ilmattino.it