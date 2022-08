Contatti continui tra Napoli e Sassuolo, Raspadori scalpita!

Napoli e Sassuolo in contatto continuo in questi giorni per arrivare alla quadratura del cerchio e colmare la distanza che ancora esiste tra la domanda e offerta e sulla quale si è lavorato dopo il primo incontro che avvenne tra i due club in Abruzzo: il centravanti vuole trasferirsi in maglia azzurra e il suo manager Tinti lo ha detto a più riprese all’ad neroverde Carnevali. C’è ancora da trovare l’intesa tra i due club, il discorso andrà avanti alla ricerca del punto di convergenza tra le due parti. Raspadori sarebbe un rinforzo importante per Spalletti che potrebbe impiegarlo in più ruoli dell’attacco, un jolly che potrebbe consentire al tecnico di affidarsi sia al 4-3-3 che riproporre il 4-2-3-1 della scorsa stagione. E il Napoli rappresenterebbe una piazza importante per l’attaccante nel giro della nazionale di Mancini.