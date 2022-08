Cioffi: “Ci aspettiamo un Napoli frizzante, di palleggio e di volontà”

Durante la conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato della sua squadra, delle difficoltà che sta incontrando e, ovviamente, anche della sfida di lunedì con il Napoli:

Come ci arrivate a questa partita? “Il Napoli che affrontiamo è una squadra che non è in costruzione: hanno grande qualità. Hanno una media realizzativa altissima, ci aspettiamo un Napoli frizzante, di palleggio e di volontà, che proverà a chiudere la partita subito. Il mio focus non è stato né tecnico né tattico: ci sono delle componenti che non vanno sottovalutate. Se un campione rodato vede il suo nome sui giornali tutti i giorni non gli fa né caldo né freddo, se succede a un ragazzo del Verona ci stia che dia il 99,9%. Pur essendo professionali, i nostri son ragazzi, non abituati a queste pressioni. Io mi aspetto una prestazione di orgoglio”.

Ha deciso chi sostituirà Ceccherini? Si aspettava un rinforzo in difesa questa settimana?

“Non ho deciso chi lo sostituirà. Non mi aspettavo nulla: le aspettative creano delusioni. Ci aspettiamo un assedio, sappiamo che siamo questi, che siamo contati, ma che nella pochezza di numeri troveremo la nostra forza. Abbiamo giovani talentuosi, ma non voglio correre il rischio di bruciarli”.

C’è la possibilità che Tamèze giochi da braccetto?

“Nì (sorride, ndr)”.