Anguissa a Il Mattino:

Tra due giorni c’è la prima giornata, esordio a Ferragosto. Che partita vi aspettate a Verona? «È un avversario pericoloso e sappiamo che, per tradizione, quello è stato sempre un campo difficile per il Napoli. Per noi è come un big match perché il Verona ha giocatori di grande qualità ma noi vogliamo iniziare la stagione con una vittoria. Perché questo è il modo migliore per riuscire a far capire il nostro valore».