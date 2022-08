Accordo trovato con il Tottenham per Ndombele, si cerca l’accordo con il giocatore!

Napoli scatenato sul mercato, il ds Giuntoli, avvistato ieri a Parigi per la trattativa Fabian Ruiz-Navas con il Psg, ha diverse questioni da risolvere. L’accordo da raggiungere sul costo dello spagnolo e l’ingaggio del portiere. Il direttore sportivo azzurro ha incontrato gli agenti di Ndombele: con il Tottenham trovato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto e va ora trovato quello con il calciatore sull’ingaggio. Passi avanti con il Tottenham e il centrocampista francese, 25 anni, è ora in vantaggio. Ndombele, non rientra nei piani di Conte e il Napoli è di gradimento vista la partecipazione alla prossima Champions League. Barak, nel mirino della Fiorentina, Nandez e Szoboszlai sono indietro.