A Verona, nè Meret nè Fabian: sarà 433 puro e semplice

Luciano Spalletti affronterà la nuova stagione con un bel po’ di novità. A Ferragosto al Bentegodi contro il Verona, l’allenatore pare intenzionato a non far giocare né Meret né Fabian, ovvero gli ultimi due che sono stati travolti dalle voci di mercato. Molto probabilmente ci sarà l’esordio di Sirigu. E a centrocampo? L’impressione è che ci sarà una mediana a tre, con Lobotka in mezzo a fare da baricentro e Anguissa e Zielinski ai due lati. Punta centrale Osimhen con ai due lati Kvara e Lozano. Tradotto: 4-3-3 puro e limpido, come quello provato e riprovato nei lunghi ritiri a Dimaro-Folgarida e a Castel di Sangro. Coppia di centrali sono Kim-Rrahmani che hanno fatto un test dopo l’altro in queste ultime gare amichevoli. Juan Jesus ha avuto alti minutaggi in pre-campionato solo con Ostigard al suo fianco. Insomma, le gerarchie di coppia sono ampiamente definiti. Il giorno dell’esordio si avvicina e con l’esordio anche la curiosità di vedere all’esordio assoluto il fenomeno georgiano e il difensore coreano.