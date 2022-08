Sky – Il Sassuolo ha abbassato la richiesta per la cessione di Raspadori

Luca Marchetti, giornalista di Sky ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare, della trattativa fra il Napoli ed il Sassuolo per Giacomo Raspadori. “Il Napoli per Raspadori ha offerto 28mln più 5 di bonus, con alcuni dei quali facilmente raggiungibili. Il Sassuolo ha abbassato la sua richiesta iniziale di 40mln a 35+5. A 30mln più 5 di bonus si chiude. Quindi ballano 2 mln di fisso per la fumata bianca e magari alcune modalità di pagamento, sulle quali il Sassuolo può andare incontro al Napoli, e su come possono arrivare i bonus. Con l’acquisto di Pinamonti può concedere al club neroverde di portare avanti la trattativa anche a campionato iniziato, ma in questo momento il Napoli potrebbe avere più fretta. Infatti con la partenza di Petagna ha come prima punta solo Osimhen”.