SKY – Blitz a Parigi di Giuntoli. Le ultime su Fabian e Navas

Dopo aver chiuso per Simeone e provare a convincere il Sassuolo per cedere Raspadori, il d.s. del Napoli Giuntoli è a Parigi per un blitz di mercato. Secondo il sito di Gianluca di Marzio il dirigente del club azzurro è per trattare la cessione di Fabian Ruiz e l’acquisto di Keylor Navas. Sul centrocampista spagnolo si discuterà del prezzo della cessione, mentre per l’estremo difensore costaricense l’ingaggio a la buonuscita. Siamo alla fine della sessione estiva, ma il Napoli vuole essere tra le protagoniste, anche fuori dai confini italici.

La Redazione