Simeone-Napoli, nelle prossime ore si chiude definitivamente!

Giovannino Simeone potrebbe pure starsene a casa, ossequiare rigorosamente in zona il rito delle visite mediche e poi aspettare che il Napoli arrivi. Si gioca lunedì sera, alle 18.30, nella sua Verona, dove lui è di stanza. Perché mai mettersi in viaggio, scendere fino a Roma, andare a Villa Stuart, poi spostarsi a Castel Volturno. Quando Napoli-Verona comincerà, tra un soffio o poco più, Giovannino il «cholito» Simeone non avrà alcuna crisi di identità, nonostante debba sottoporsi (e giustamente, via) a questo tour annunciato, la sua maglia sarà azzurra. Giovannino Simeone la sua Napoli-Verona la giocherà, o la guarderà dalla panchina o dalla tribuna. C’è voluto un po’ di tempo per concludere quest’operazione, però adesso è fatta, mancano gli spiccioli dei dettagli. Ma se AdL stamattina decide di metterci l’ultima firma, partirà il protocollo classico: controlli a Villa Stuart, trasferimento a Castel Voltuno e poi la Napoli-Verona in aereo.