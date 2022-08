Si delinea la probabile formazione anti-Verona, Sirigu possibile esordio!

L’ultimo giorno malinconico per Andrea Petagna, nel momento del distacco. Un abbraccio collettivo, un saluto commosso e poi il volo su Milano, per andare al Monza, dove inizia un’altra avventura. Gente che va e che aspetta: Fabian Ruiz ha più di una promessa con il Psg, Meret è senza parole, e a Verona qualcosa può succedere. Per esempio, che giochi Sirigu tra i pali e Zielinski terzo di centrocampo. Sono supposizioni fondate sugli stati d’animo di calciatori coinvolti in vicende di mercato. Per la formazione, i dubbi sembrano relativi: l’eventuale ballottaggio a destra rimosso, a priori, da Politano, che procede lentamente con il personalizzato in campo. Poi, pare tutto annunciato, con gerarchie che vanno cristallizzandosi e un Lobotka ottimista su Kiss Kiss Napoli: «Meglio che la critica non riponga in noi tanta fiducia, in questo modo ci toglie pressioni. Sono impressionato da Kvara e sono grato a Spalletti per le testimonianze di stima che mi riserva».