Sconcerti: “La mia griglia? Il Napoli è indietro, ha perso tanti giocatori”

Ad un giorno dall’inizio della nuova stagione di Serie A, il giornalista Mario Sconcerti scrive circa la sua griglia di partenza. “A me sembra ci siano due squadre pronte, Milan e Inter, più due grandi squadre da finire di costruire, Roma e Juve. Il Napoli è indietro, ha perso Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens, Fabian, i sostituti sono giovani a cui dobbiamo ancora fare l’occhio. Il Napoli oggi va messo alle spalle delle prime. La Lazio è una certezza che non arriva mai a completarsi, la Fiorentina interessante ma non ha quei livelli nella testa. L’Atalanta ricomincia dal sicuro, le prime 4 hanno più cose”. Decideranno i grandi giocatori, i migliori in assoluto sono Di Maria e Lukaku. Luataro si avvia a quell’importanza, Dybala potrebbe tornarci, Osimhen potrebbe persino andare oltre”.