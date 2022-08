RADIO KISS KISS – Le ultime su Simeone e Raspadori

Il Napoli è diviso tra campo e mercato, dove lunedì scenderà in campo contro l’Hellas Verona, ma al tempo stesso il d.s. Giuntoli è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa. Secondo Radio Kiss Kiss ci sono aggiornamenti su Simeone e Raspadori. Per il bomber argentino ci sarà il tesseramento probabilmente lunedì, quindi niente panchina da ex contro gli scaligeri, ma ci sarà per l’esordio contro il Monza. Su Raspadori invece c’è un cauto ottimismo, procede bene e nei prossimi giorni si dovrebbe sbloccare.

La Redazione