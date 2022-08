Navas supera Kepa nelle preferenze azzurre, ma resta il “nodo” stipendio

Keylor Navas è l’idea su cui adesso si è concentrato il Napoli, superando di gran lunga Kepa del Chelsea, il nodo però resta lo stipendio circa 18 milioni di euro lordi, per il quale servirà un contributo importante da parte del Psg. Navas del Psg, è lui in cima alle preferenze dei numero uno, ha scavalcato lo spagnolo Kepa del Chelsea: ora il costaricano è il favorito per la porta azzurra. Proseguono i contatti del Napoli con il club parigino, il nodo è rappresentato dallo stipendio molto alto di Navas: per far quadrare il cerchio ci sarà bisogno della partecipazione del Psg all’ingaggio. «Tutto il mondo sa che Keylor Navas è un portiere molto forte -ha dichiarato il vice-presidente azzurro Edo De Laurentiis alla tv del Costarica Teletica.com- che ha vinto tanti titoli. Stiamo parlando con tanti club, Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona, perché ci sono giocatori a cui piace il Napoli. Vedremo, il mercato è aperto fino a settembre». Di Navas ieri in conferenza stampa ha parlato anche Galtier, il tecnico del Psg. «La mia posizione – ha detto- è chiara e trasparente: Gigio Donnarumma è il numero 1 e Navas la riserva. È più difficile per Keylor, ma è molto efficiente in allenamento: è un grande concorrente, che merita rispetto per la sua carriera. So che ha attirato l’interesse di alcune squadre. Per me sono le prestazioni che contano sempre, e un numero 2 può diventare un numero 1». Il Mattino