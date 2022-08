Navas si avvicina, passi in avanti per Fabian al PSG

La trattativa tra Napoli e PSG per il trasferimento di Fabian Ruiz in Francia e quello di Navas in Italia continua senza sosta: i transalpini devono ancora trovare la quadra con il club campano per lo spagnolo, mentre ormai il portiere costaricano è diventato il primo nome della lista per la porta azzurra.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com