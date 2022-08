Lobotka sceglie Kvaratskhelia “Mi ha impressionato”. E lancia la sfida ai critici

Stanislav Lobotka è diventato l’intoccabile del centrocampo di Spalletti: nella formazione iniziale sai che c’è lui più altri due. Oggetto misterioso nella gestione Gattuso e poco utilizzato al netto di una condizione fisica non al top, con il tecnico toscano Lobotka è rinato e si è preso le chiavi del centrocampo azzurro diventando il regista della squadra e ora anche uno dei leader: “Penso che sia un bene che la critica non riponga tanta fiducia in noi, ci permetterà di non subire troppe pressioni in questo inizio di stagione del nuovo corso. Abbiamo perso tanta qualità e tanta leadership con le partenze, ma crediamo fortemente in noi stessi e nelle nostre qualità“. I nuovi arrivi hanno impressionato positivamente lo slovacco, soprattutto Kvaratskhelia: “Mi ha impressionato per la sua capacità nel dribbling, è un calciatore che per certi versi somiglia a Insigne ma diverso su altre cose. Kim e Ostigard hanno grande agonismo e l’hanno dimostrato fin da subito. Sono tutti calciatori diversi tra loro, ma sono convinto che ci daranno una grande mano nel corso della stagione“. Sicuramente Lobotka sarà protagonista dal primo minuto contro il Verona e al suo fianco avrà Anguissa e uno tra Fabian e Zielinski.

Fonte: Il Mattino