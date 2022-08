[Formazioni] Verona/Napoli, duo pesante in attacco per Cioffi. Ballottaggio in porta per gli azzurri

Lunedì 15 Agosto alle ore 18,30 presso lo stadio “Bentegodi”, l’Hellas Verona affronterà il Napoli per la prima giornata di campionato. Gli scaligeri cercheranno il riscatto dopo la pesante sconfitta interna contro il Bari. In difesa Magnani al posto dello squalificato Ceccherini. Sulle corsie esterne Lazovic e Faraoni, mentre in attacco spazio a Lasagna e Henry. Per Spalletti l’unico dubbio è in porta, Meret o Sirigu. In avanti spazio a Lozano, Osimhen e Kvaratskeila.

Fonte: CdS