[Formazioni] Verona – Napoli, dubbio sciolto a centrocampo per Cioffi. Quasi out Politano

Lunedì pomeriggio allo stadio “Bentegodi”, fischio d’inizio alle ore 18,30, il Napoli sfiderà i padroni di casa dell’Hellas Verona. Gli scaligeri hanno sciolto l’unico dubbio, Ilic rispetto ad Hongla. Per il resto difesa con Magnani al posto dello squalificato e infortunato Ceccarini. In attacco Henry e Lasagna. Spalletti invece dovrà fare a meno quasi certamente di Politano, Lozano favorito per completare il tridente con Osimhen e Kvaratskeila. In porta Meret avanti su Sirigu.