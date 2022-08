Fabian e Raspadori determineranno il modulo della prossima stagione!

Il Psg deve presentare la propria offerta ufficiale per Fabian Ruiz, con il quale c’è un accordo a cinque milioni stagionali per un quinquennio. Dei 25 (più uno di bonus) non c’è stata traccia ma nell’aria c’è profumo di soldi e di una mossa che non tarderà ad arrivare. Il Napoli sa che perderà Fabian Ruiz tra un anno a parametro zero e sa che questa ipotesi va scongiurata. Il sì dello spagnolo al Psg rimuove un caso e induce a cercare un mediano di palleggio che orienti tatticamente il futuro. Se il Sassuolo si rassegna su Raspadori, il problema quasi non si pone: Zielinski ritornerebbe tra i centrocampisti, da sottopunta ci andrebbe Raspadori nel 4-2-3-1. Se l’opzione Raspadori non andasse in porto, allora il modulo sarà il 4-3-3, Zielinski sarebbe un terzo di un centrocampo nel quale servirebbe un altro interprete: quindi, largo a Ndombele (25) del Tottenham o anche a Barak (27) del Verona oppure a Szoboszlai (21).