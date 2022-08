Non solo Navas. I contatti col Psg sono frequenti anche per chiudere il trasferimento di Fabian per 25 milioni di euro. L’addio dello spagnolo apre anche all’ arrivo di un nuovo centrocampista e secondo Repubblica, è vero che Giuntoli segue Nandez, ma il vero obiettivo del ds e del club è Ndombele. Il giocatore lascerà il Tottenham e l’operazione potrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto, sulla falsariga di quanto accaduto con Anguissa.