Bruscolotti: “Che dispiacere la scomparsa del nostro Garellik”

Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il nostro Garellik? Che dispiacere la sua scomparsa. Ci prendevamo in giro negli spogliatoi: perché non pari mai con le mani, gli dicevamo. E lui: ‘Basta che la palla non entri’. Ricordo una volta una cena con Allodi dopo una sua mancata presa: gli fece trovare al suo posto occhialoni da sub. ‘Così la prossima volta, vedi bene’. Quanto ci siamo divertiti insieme. Le prospettive del Napoli? La squadra è cambiata tanto, aspettiamo che finisca il mercato per giudicare”