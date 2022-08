AMICHEVOLE FEMMINILE – Gol e spettacolo tra Juventus e Servette

In attesa del debutto sul campo della neo promossa Como Women, la Juventus ha giocato ieri l’amichevole contro il Servette ed è stata una gara pirotecnica. Per le bianconere in gol Caruso e tripletta di Girelli. Le svizzere però non si arrendono e pervengono al pareggio per il 4-4 finale. A fine gare le parole di coach Montemurro e Cristiana Girelli.

JOE MONTEMURRO: «Un test importante, siamo in pre-season, era utile per cominciare a mettere in pratica quello su cui stiamo lavorando. Dobbiamo lavorare sul livello della squadra e trovare il giusto equilibrio in vista della prossima settimana. Dovremo avere una buona settimana e arrivare nel modo giusto alla partita di Champions, continuando a mettere in pratica il nostro calcio»