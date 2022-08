SKy Sport – Per Simeone manca l’ok di De Laurentiis, c’è l’inserimento della Juve

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Monza per la cessione di Andrea Petagna, questo vuol die sbloccare anche la trattativa col Verona per l’arrivo in azzurro del Cholito Simeone. Stando però a quanto riportato da Sky Sport, per il suo arrivo definitivo manca l’ok del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. A questo propositi pare ne voglia approfittare la Juventus, inserendosi nell’affare in quanto in cerca di un attaccante. Simeone a Napoli arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, e alla Juve questa situazione può convenire, anche se al momento non c’è una vera e propria trattativa col Verona, ma solo un’idea.