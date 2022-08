SKY – Petagna al Monza, sblocca l’affare Simeone

Per il Napoli sono ore frenetiche per il mercato, soprattutto per il ruolo dell’attacco. Di questi minuti la notizia che Petagna al Monza è praticamente fatto, anche per il via libera dato dal club azzurro alla cessione alla società di Berlusconi. Questo fa sì che Giovanni Simeone si avvicina sempre più, anzi c’è l’accordo verbale, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio con gli scaligeri. Formula prestito a 3 milioni con diritto di riscatto a 12, obbligo a certe condizioni. Insomma sempre più porte girevoli per l’attacco.

La Redazione