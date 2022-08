In casa Napoli sono ore importanti per il mercato estivo e diverse le trattative in ballo. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, per Simeone c’è l’accordo verbale con l’Hellas Verona e l’entourage del giocatore. Cosa manca? L’o.k. di De Laurentiis per chiudere la trattativa, la Juventus è in agguato. Su Fabian Ruiz il Psg lo vuole, ma non spendere una cifra così elevata. Infine Keylor Navas c’è da trovare l’intesa sull’ingaggio e la buona uscita con il Psg.

La Redazione