Lunedì 15 Agosto allo stadio “Bentegodi” si giocherà per la prima di campionato di serie A tra i padroni di casa dell’Hellas Verona e il Napoli. In vista della sfida in terra veneta, non mancheranno le telecamere di Dazn che ha designato la coppia di telecronisti.

15/08/2022 18.30 Hellas Verona-Napoli Borghi – Montolivo

Fonte: dazn.com