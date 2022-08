RIVIVI LIVE – Lobotka: “Ben vengano le critiche, il campo dirà la verità”

Premere f5 per aggiornare la pagina

L’intervista è finita e Lobotka saluta e ringrazia tutti.

–I tifosi sono la cosa più importante, la loro vicinanza è fondamentale. E’ altrettanto importante che loro credano in noi, perchè così ci saranno da stimolo per fare sempre bene

–Non vedo l’ora di cominciare. La gente ci è vicina, e noi dobbiamo ripagare l’affetto che ci dimostra con le prestazioni sul campo, per questo non vedo l’ora che la stagione inizi.

–Penso sia un bene che non ci sia tantissima fiducia attorno a noi, che ci siano un po’ di critiche, forse diminuiranno anche le pressioni. Sappiamo di aver perso qualità, viste le partenze che ci sono state, ma noi crediamo in noi stessi, ora tocca al campo. Lì dobbiamo essere bravi a dimostrate di essere all’ altezza del Napoli .

-Ogni calciatore della rosa è importante e Spalletti conta su ognuno di noi. Ovviamente, sono contento che l’allenatore riponga tanta fiducia in me, ma se riesco ad esprimermi è perchè attorno a me ci sono calciatori che mi danno la possibilità di giocare al meglio

-Non un unico nuovo arrivato mi ha impressionato, ma per esempio nel dribbling mi ha impressionato Kvara, che per certi versi assomiglia a Lorenzo Insigne, in difesa sono arrivati due giocatori, Kim ed Ostigard che fisicamente sono davvero forti.

-Ci sono stati molti cambi, i calciatori che sono arrivati mi hanno fatto una buonissima impressione. Sono soprattutto dei bravi ragazzi, si sono messi a disposizione, e devo dire che come calciatori danno anche la possibilità di cambiare il nostro modo di giocare ed offrono alternative.

-Sto benissimo, la preparazione è stata dura, ma abbiamo raggiunto una buona condizione fisica che cpero accompagni me ed i miei compagni per tutta la stagione.

Arriva Lobotka, il calciatore parla in inglese.

Riprendono gli appuntamenti con il salottino azzurro ed i suoi protagonisti. Oggi sarà Stanislav Lobotka a chiacchierare con i tifosi attraverso la radio ufficiale del club partenopeo. IlNapolionline.com vi aggiornerà e vi informerà delle parole del centrocampista slovacco.