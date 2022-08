Report da Castel Volturno – Allenamento mattutino, personalizzato per tre azzurri

Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30.

Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra e torello in campo la squadra si è divisa in due gruppi. Il primo gruppo ha svolto lavoro di forza mentre il resto della squadra ha effettuato esercitazione tattica a tutto campo.

A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Politano personalizzato in campo. Petagna e Ambrosino personalizzato in palestra.

Fonte SSCN