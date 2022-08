Petagna al Monza, Simeone al Napoli: cifre e dettagli delle operazioni

La doppia operazione si è definitivamente sbloccata: Andrea Petagna va al Monza e Giovanni Simeone è pronto per il Napoli. L’ accelerata è arrivata da pochissimo e le trattative possono definirsi chiuse. TMW riporta le cifre ed i dettagli delle due operazioni. Per Petagna, prestito a 2.5, obbligo a 10 in caso di salvezza e 1 di bonus. Per Simeone prestito con diritto e obbligo vincolato a determinate condizioni per un affare da 15 complessivi.