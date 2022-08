Napoli-Monza: i biglietti per due settori non saranno messi in vendita!

Da oggi, inizia la vendita dei biglietti per la prima partita in casa del campionato, ovvero la seconda giornata di Serie A, che vedrà impegnato il Napoli contro il Monza, nella gara di domenica 21/08/2022 alle ore 18:30. Abbiamo riportato in precedenza i prezzi dei biglietti, eccezion fatta per due settori; infatti la notizia è proprio che i biglietti dei distinti e delle curve inferiori non saranno messi in vendita.