Lobotka: “Sono contento della fiducia di Spalletti. Siamo tutti importanti per la squadra”

Lobotka, alla sua terza stagione in azzurro, è pronto a fare il pivot della squadra di Spalletti che lo ha reso l’uomo della costruzione della manovra e del contenimento agli attacchi avversari: “Ogni calciatore – dice Lobotka – è importante per la squadra. Per Spalletti è fondamentale poter contare su ognuno di noi. Personalmente non posso che essere contento di tutta la fiducia che Spalletti ripone in me. Se riesco a dare il meglio è anche perché attorno a me ci sono calciatori forti, che mi mettono in condizione di dare il meglio”

Fonte: CdS