Il Napoli guarda in premier per il post-Fabian, piace Ndombele!

La new entry, pure stavolta, arriva dalla Premier League: si chiama Tanguy Ndombele Alvaro, per chiunque semplicemente Ndombele, di proprietà del Tottenham, dove però non ha grandi spazi. Costato appena tre anni fa 65 milioni di euro per averlo dal Lione ma non è bastato spendere tanto per farne una stella. Nella passata stagione, con la speranza di rivitalizzarlo, Paratici gli ha restituito l’aria del Lione, ed è andata benino, ma a Londra non c’è posto, almeno così sembra. Identikit che al Napoli piace e che sta seguendo.