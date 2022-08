Il Napoli alla ricerca di un post Fabian Ruiz, tre i nomi in lizza!

Guai a cercare il sosia di Fabian Ruiz, errore che il Napoli ha deciso di non commettere: però nel centrocampista che arriverà bisognerà riscontrare la capacità di orientare il gioco, la semplicità nell’osare, la verticalità per superare le linee di passaggio e sul dinamismo, pazienza, si può procedere con lo sconto. La rapidità dev’essere racchiusa nel cervello. Quella di Antonin Barak (27) ha sedotto Giuntoli, che con il ceco pensa di risolvere il problema. Strappi, forza fisica, tendenza a coprire e a scalare, una generosità diffusa sembrano sufficienti per provarci. O altrimenti Dominik Szoboszlai (22 a ottobre), ungherese del Lipsia; sbaraglia il campo per proprietà calcistica e per quella tendenza ad essere universale: ma costa non meno di 25 milioni di euro e il Napoli sta già largheggiando altrove. Oppure c’è Nandez (26),del Cagliari, centrocampista che tende ad allargarsi, ha garra e consistenza atletica ma più difficilmente collocabile nel tessuto tattico. Meno ventuno alla chiusura del mercato: Anguissa, dodici mesi fa, arrivò praticamente sulla sigla finale.