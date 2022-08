Gazzetta – Come cambieranno le norme in materia arbitrale

Novità in materia arbitrale dalla prossima stagione, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport. Oggi ci sarà una conferenza stampa in cui saranno illustrate una serie di modifiche. Una di queste riguarderà la valutazione tra giocata e deviazione per certificare o meno un fuorigioco. “La sensazione è che molte situazioni che prima venivano considerate giocate – e che quindi sanavano una posizione di fuorigioco – adesso verranno trasformate in deviazioni aumentando il numero degli offside”, riporta la rosea. InterNews.it