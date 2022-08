Galtier, all. PSG: “Navas non accetta di essere il numero due. Se ne andrà? Vedremo”

L’allenatore del PSG, Cristophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida con il Lille, e tra le altre cose si è soffermato sul portiere Keylor Navas, e dell’interesse di diversi club, tra cui il Napoli, sul giocatore. “Navas è un grande giocatore che va rispettato molto. No, non accetta di essere il numero due, e per fortuna. So che ha attirato l’interesse di alcune squadre. È un grande professionista in allenamento. Se ne andrà? Ha alcuni interessi, vedremo”.