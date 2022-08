Fabian Ruiz in partenza, possibile colpo last minute alla Anguissa!

Succede spesso così: di rimpiangere ciò che si è blandamente apprezzato. Fabian Ruiz è sulla strada che lo porterà a Parigi. Il mercato è un’insidia ma ora che Fabian sta per eclissarsi, Napoli scopre che un altro così è complicato da trovare. Lento di passo ma con un pensiero veloce quanto la luce, s’è divertito da centrale a due; lo ha fatto anche a tre; s’è sbizzarrito, ed ha segnato, da esterno di sinistra o di destra; ha lanciato missili terra-terra da mediano o da play; ha scovato angoli strettissimi di passaggio; ha offerto la propria lucidità per palleggiare con quel sinistro così dolce eppure possente; ha coperto, schermato, ispirato eppure non è mai riuscito a farsi completamente amare. Il più bel giocatore dell’Europeo Under 21 del 2019, quello stilista andaluso, sta per partire e bisognerà che Cristiano Giuntoli, il diesse, con Maurizio Micheli, il capo scouting, si inventi un altro colpo last minute, come l’anno scorso con Anguissa.