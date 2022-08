Di Lorenzo porta a cena la squadra per festeggiare la fascia da capitano

Chi meglio di Giovanni Di Lorenzo poteva ereditare la fascia da capitano, col suo lavoro in campo sempre indispensabile, e con a sua costanza dentro e fuori dal campo, e per festeggiare ha portato la squadra a cena fuori, come scrive oggi Il Mattino. Per festeggiare la fascia da capitano, Giovanni Di Lorenzo ha portato la squadra a cena martedì sera sulla collina dello Scalandrone, tra Baia e Lucrino, nel ristorante la Dimora dei Lari. Accolti dal proprietario, Gianni Laringe, Di Lorenzo ha voluto organizzare questo party che è anche un modo per stare assieme a pochi giorni dall’inizio del campionato. Di Lorenzo, dopo la partenza di Insigne e poi di Koulibaly, è stato scelto dallo spogliatoio come successore: un voto unanime, quando la squadra era ancora a Dimaro. «Io sono orgoglioso di essere il capitano del Napoli, lo avevo sognato appena sono arrivato qui: vorrei restare per sempre in questa squadra e quest’anno faremo delle grandi cose tutti insieme», ha detto nel breve saluto ai suoi compagni.