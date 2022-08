Cerchione: Giuntoli ha trovato il giusto compromesso per Simeone

Luca Cerchione, giornalista, ha pubblicato sui social, aggiornamenti circa la trattativa che dovrebbe portare Giovanni Simeone in azzurro: “Non c’è alcun problema tra Napoli e Verona per Simeone, se non trovare la giusta clausola per convertire il diritto di riscatto offerto da ADL in obbligo richiesto da Setti. Giuntoli ha da poco offerto soluzione: obbligo solo se gli azzurri dovessero arrivare tra le prime 4″.