CALCIOMERCATO – Ndombele in fuga da Londra. Ci sono squadre di Serie A per lui

CALCIOMERCATO – Nessuno conosce con certezza il destino di Tanguy Ndombele. Neppure a Londra, dove il centrocampista francese, di origini congolesi, è arrivato nell’estate 2019. Per strapparlo alla concorrenza di mezza Europa, e convincere il Lione a cederlo, il Tottenham aveva dovuto sborsare 65 milioni di euro più 10 di bonus, facendolo diventare l’acquisto più caro nella storia degli Spurs. Il debutto in Premier, con gol all’Aston Villa, propizia il successo dei suoi, ma non gli leva dalle spalle l’enorme pressione creatasi attorno al suo arrivo. Voluto da Josè Mourinho, ma irrimediabilmente bocciato da Antonio Conte, nella prima parte della scorsa stagione colleziona solo nove presenze prima di tornare, in prestito, al Lione. Ma anche in Ligue 1 non trova lo spazio che sperava: cinque presenze che non convincono il club francese a riscattarlo.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS