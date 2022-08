UFFICIALE – Massimo Spagnolli confermato sulla panchina del Trento femminile

La stagione 2022/2023 è finalmente iniziata!

Le ragazze di mister Spagnolli sono pronte a lavorare sodo per tenere il passo in un campionato che si preannuncia decisamente più impegnativo della scorsa stagione.

La società infatti ha lavorato duramente in questi mesi per poter iscrivere la squadra al campionato nazionale di Serie B. Alle gialloblu è richiesto un cambio di passo e un impegno importante. La serie B è infatti un gradito sotto la massima serie, da questa stagione diventata un campionato professionistico.

La società riparte dalla riconferma del tecnico lagarino, ormai alla sua terza stagione con il Trento Calcio Femminile: Massimo Spagnolli.

Il mister, pronto per questa nuova sfida, affronterà la stagione 2022/2023 con l’entusiasmo con cui ha finito quella precedente: “Abbiamo raggiunto un risultato che non ci dimenticheremo mai. È proprio con l’energia positiva di inizio Giugno che dobbiamo cominciare questa stagione – afferma – Sicuramente sarà una stagione molto diversa, con molto incognite. Sappiamo poco infatti del campionato che ci attende“.

Mister Spagnolli avrà a disposizione la rosa dello scorso anno e alcune nuove giocatrici. “Sono contento della scelta della società di confermare la rosa dello scorso anno, le ragazze si sono meritate questa categoria ed è giusto che possano proseguire questa avventura. Si aggiungeranno al gruppo anche 5 nuove giocatrici e in questa prima parte di preparazione puntiamo ad integrarle e farle sentire parte nel gruppo.”

Al fianco di Spagnolli troviamo ancora Massimo Trenti, preparatore dei portieri, Mattia Bonomi, vice-allenatore, Davide Buselli, fisioterapista.

Si aggiunge alla famiglia gialloblu un nuovo preparatore atletico: Stefano Crepaz. Stefano vanta diverse esperienze come preparatore atletico con le rinomate società AC Trento, U..S.D. Vipo Trento e anche con il femminile. Benvenuto!

Gli obiettivi della nuova stagione 2022/2023 sono ben chiari a mister Spagnolli: “Proveremo a rimanere in serie B!“.

Fonte: trentocalciofemminile.it