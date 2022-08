SKY – Il Napoli alza ulteriormente la posta per Raspadori. Le ultime su Simeone

Il Napoli e Raspadori, un matrimonio ancora non fatto, ma si proverà a chiudere nei prossimi giorni. Arrivano aggiornamenti in merito da Francesco Modugno di Sky. “Il club azzurro nelle prossime ore alzerà ulteriormente la posta per il classe 2000 38 milioni + 5 di bonus, di cui la metà facilmente raggiungibili. Ora c’è da capire se i neroverdi accetteranno oppure no. La volontà del ragazzo la sanno tutti, intrigato dal progetto Champions e Spalletti lo metterebbe al centro del progetto. Il Sassuolo però non ha necessità di vendere e perciò sta facendo resistenza, vediamo come andrà a finire. Simeone? Affare possibile, ma non è ancora fatto, sempre per la questione della formula diversa, mentre Petagna è vicinissimo al Monza, prestito a 3 milioni + 12 obbligo di riscatto”.

La Redazione