Sky – Dopo l’arrivo di Pinamonti al Sassuolo, nessuna accelerata per Raspadori

Nessuna novità in merito alla trattativa del Napoli col Sassuolo per Giacomo Raspadori, come riportato dalla redazione di Sky Sport. “Andrea Pinamonti diventerà un attaccante del Sassuolo, sarà il post Raspadori. Si sta lavorando per concludere il suo passaggio al Napoli, ma non si sono ancora accordati i due club: ballano sempre milioni fra le due società, la sensazione è che si troverà la quadra per circa 30 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Al momento non c’è stata l’immediata accelerata per la chiusura dell’affare dopo aver chiuso il colpo Pinamonti”.