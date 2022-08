SERIE A – Verona-Napoli, ecco le indicazioni per l’accesso e come arrivare allo stadio

SERIE A – Regole di comportamento e indicazioni per i tifosi azzurri a Verona. Come da Determinazione 27/2022 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 03/08/2022 la vendita dei tagliandi per il settore “ospiti”, “Curva Nord superiore”, avverrà esclusivamente ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della “SSC Napoli”. Tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Con riferimento a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 ( introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo che l’indirizzo dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste è [email protected] entro i termini fissati riportati nel link seguente: https://www.hellasverona.it/it/stadio/bentegodi… nella sezione PROCEDURA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE.

MODALITÀ DI ACCESSO

A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/2022 all’interno dello stadio è raccomandato a tutti gli spettatori l’utilizzo di mascherine di protezione respiratoria di tipo FFP2 per l’intera durata dell’incontro.

Non saranno rimborsati tagliandi qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento; in particolare documento d’identità in corso di validità in originale, biglietto stampato (non in formato digitale su smartphone) e tessera di fidelizzazione dell’SSC Napoli.

COME ARRIVARE

AUTO: Uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, seguire le indicazioni per Verona centro e stadio. Imboccare la bretella per stadio, ultima uscita parcheggio ospiti, alla rotatoria imboccare l’ultima uscita per parcheggio ospiti.

AUTOBUS: Linee urbane dal centro e dalla stazione ferroviaria per fermata Stadio Bentegodi.

TRENO: Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a km 2.

AEREO: Aeroporto internazionale Valerio Catullo di Verona a Km 11.

I cancelli dello stadio apriranno indicativamente due ore e trenta minuti prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni. I cancelli d’ingresso riservati alla tifoseria ospiti sono i numeri 5 e 6 (curva ospiti)

In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a prendere visione in modo particolare del regolamento d’uso dello stadio e delle altre procedure.

Fonte: sscnapoli.it