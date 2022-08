Schira: “L’uscita di Fabian non vuol dire acquisti in entrata. Ndombele? E’ stato proposto”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, in merito al mercato del Napoli. “L’uscita di Fabian potrebbe anche non portare ad acquisti in entrata. Ci sono Zielinski e Elmas che potrebbero ricoprire quel ruolo. Non si acquisterà tanto per farlo. Ndombele? E’ stato proposto”.