Sabatini: “Spalletti è nervoso, ma riporterà il Napoli alla competitività”

Il suo amico, Luciano Spalletti, è in difficoltà. Il Napoli è work in progress e Walter Sabatini, ex dirigente della Salernitana, immagina il tecnico toscano, nervoso, ma in preda alla smania da lavoro. Gli concede piena fiducia. Ne parla a La Gazzetta dello Sport:

«Lo vedo nervoso e vorrei averlo davanti a me, con lo sguardo perso nel vuoto e con la capacità di dissimulare tutto grazie all’ironia toscana. Luciano me lo immagino in preda alla febbre del lavoro, sveglie all’alba e furia. All’ultimo tuffo De Laurentiis farà le cose che deve, con sofferenza, ma le farà, e Spalletti riporterà il Napoli alla competitività».