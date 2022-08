Rocchi, designatore arbitri: “Arbitri? Sono tutti ben preparati”

Sportilia fa dire al designatore Gianluca Rocchi che nel raduno con i campionati alle porte «tutti sono arrivati già ben preparati come abbiamo verificato dai primi test e siamo soddisfatti. Un arbitro si prepara a luglio con i programmi del nostro preparatore per poi arrivare qui ad affinarsi in questa settimana con due allenamenti al giorno è per noi decisiva». La squadra degli arbitri tirata a lucido afa dire al designatoreche nel raduno con i campionati alle porte «tutti sono arrivati già ben preparati come abbiamo verificato dai primi test e siamo soddisfatti. Un arbitro si prepara a luglio con i programmi del nostro preparatore per poi arrivare qui ad affinarsi in questa settimana con due allenamenti al giorno è per noi decisiva».

La nuova stagione parte con una video-intervista diffusa dai canali social dell’Aia, aspettando l’open day di domani con la stampa. «Mi piace molto questa idea – ha evidenziato -, ringrazio il presidente Trentalange che ci ha dato la possibilità di aprire le nostre porte ai giornalisti per far capire quello che facciamo. Serve anche come viatico per il pubblico che non conosce ciò che questi ragazzi fanno abitualmente. Faremo assistere all’allenamento completo e credo che sarà molto interessante. Poi faremo un’ora di riunione tecnica in aula e chiederò ai giornalisti se vogliono partecipare. Daremo le linee guida della stagione».