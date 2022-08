Rocchi (AIA): “Stiamo allenando gli arbitri a decidere sotto stress”

La squadra degli arbitri tirata a lucido a Sportilia fa dire al designatore Gianluca Rocchi che nel raduno con i campionati alle porte, le attenzioni attorno al Var sono morbose, perciò ci sono riunioni dedicate alle simulazioni: «Si allena il fatto di poter decidere con l’aiuto del monitor sotto stress. Chiaramente in questo contesto mancano la fatica in partita e il pubblico. Comunque i ragazzi apprezzano perché fanno quello che poi metteranno in campo». Ci sono tanti aspetti di cui occuparsi: «Cerchiamo di dividere il lavoro per aree, con temi come il fuorigioco che vedrà un cambiamento direi molto importante, o il fallo di mano, il calcio di rigore e tutto quanto riguarda i falli di gioco. E c’è una sotto area che interessa i falli di mano in occasione dei calci di rigore».