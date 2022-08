Prima di cedere Petagna, il Napoli vuole chiudere per Simeone

L’accordo tra Napoli e Monza per la cessione di Petagna è stato trovato, ma per il via libera definitivo i partenopei vogliono prima chiudere per Simeone del Verona, con cui restano da limare i dettagli relativa alla formula: il Napoli propone un prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto a 12, mentre gli scaligeri vogliono l’obbligo. Questo intoppo sta ritardando la partenza di Petagna e l’arrivo di Simeone.

Fonte: gianlucadimarzio.com