Politano stringe i denti per Verona, primo allenamento per Sirigu!

Meno cinque e la prima domanda, che sorge spontanea, riguarda Matteo Politano, infortunato, che alla prima di campionato, a Verona, rischia di non esserci. Meno cinque, a partire da oggi, ma ieri, alla ripresa, «il personalizzato in palestra» è sembrato un indizio: stamani se ne capirà di più ma il sospetto che il debutto possa restare a rischio va prendendo corpo. Castel Volturno ha riaperto, il Napoli è tornato ed ha accolto un nuovo amico: Salvatore Sirigu è arrivato nel tardo pomeriggio, dopo le rituali visite mediche (mattutine) a Villa Stuart a Roma. Contratto annuale con opzione per il secondo, e abbraccio con Meret, il suo “ carissimo nemico ” , con il quale ha condiviso gioie e dolori in Nazionale. Da oggi, e come con l’Italia, saranno amabilissimi concorrenti, aspettando che il Napoli scelga tra Navas ( in vantaggio) e Kepa. Il resto è normalità: fase di attivazione e poi esercitazione tecnica, con possesso palla in campo ridotto; una partitella che fa sempre bene alla quale non hanno partecipato Costanzo, Ounas e Zedadka, costretti ad un lavoro individuale.