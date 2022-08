Per il dopo Fabian il Napoli pensa a Ndombélé: possibile colpo last minute

Se la trattativa tra il Napoli e il PSG per il trasferimento in Francia di Fabian Ruiz dovesse concretizzarsi, il sostituto potrebbe essere Ndombélé, giocatore francese di origini congolesi che è in cerca di rilancio dopo l’ultima stagione vissuta a metà tra Inghilterra e Francia collezionando 31 presenze condite da 3 gol e altrettanti assist. Al ds Giuntoli piace per due motivi: è duttile e può giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1; ha un costo accessibile e potrebbe essere un colpo stile Anguissa degli ultimi giorni di mercato.

Fonte: Il Mattino